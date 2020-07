Tout savoir sur la sortie de la chaîne Telefoot

Fin du suspense. Dans le flou depuis plusieurs semaines, les fans de football français savent enfin quand ils pourront s’abonner à Téléfoot, la chaîne française de Mediapro qui diffusera la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu’en 2024, et la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Ce sera le 17 août, comme l’a annoncé le président de Mediapro, Jaume Roures.

"La chaîne sera disponible une semaine avant le début de la Ligue 1, le lundi 17 août. À partir d'aujourd'hui, les gens peuvent s'inscrire sur la chaîne. C'est le premier pas pour s'abonner", a-t-il expliqué en conférence de presse ce mardi. Mais sur quelles boxes la chaîne Téléfoot sera-t-elle disponible ?

À l’heure actuelle, un accord a été conclu avec SFR pour la distribution de Téléfoot sur les boxes de la marque du groupe Altice. Selon 'L’Équipe' et son journaliste médias Sacha Nokovitch, un autre pourrait être entériné avec Bouygues. En revanche, Canal+ fait la sourde oreille, mais Roures a une nouvelle fois tendu la main à la chaîne cryptée.

"Comme on l'a dit, on a négocié avec Canal pendant des mois, on n'est pas arrivés à un accord. Nous sommes prêts à nous réunir aujourd'hui, demain, après-demain, pour chercher de nouveaux accords si c'est possible. On n'est pas fermé à ça. On verra dans les prochaines semaines ce qui passe de leur côté. On est ouvert de notre côté", a rappelé le patron de Mediapro.

Reste enfin la question cruciale du prix… Et cela ne va pas enchanter les fans de football, qui devront rajouter à l’addition 25,90 € par mois avec un engagement d’un an, ou 29,90 € sans engagement. Avec le football français, la C1 et la C3, Téléfoot justifie son prix. Désormais, à eux de convaincre les fans…