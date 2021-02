Ten Hag sait qu'il faudra se mÃ©fier de Lille

Lille a pris une claque jeudi dernier. Après avoir ouvert le score en seconde période, Lille est tombé dans les derniers instants du match et s'est compliqué la tâche pour le match retour.

Les Lillois devront donc réagir et se battre pour créer l'exploit et se qualifier pour les huitièmes de finale. Et malgré le résultat favorable, l'entraîneur de l'Ajax préfère se méfier du leader de Ligue 1.

"Notre changement défensif va de mieux en mieux. C'est aussi très important demain. Lille est un homologue incroyablement pointu", a prévenu l'entraîneur des joueurs d'Amsterdam en conférence de presse.

"Nous ne devons pas les laisser entrer dans leur rythme. Si nous le faisons, ils peuvent être très dangereux devant le but. Lille a aussi appris de la concurrence en France. Ils s’adapteront également