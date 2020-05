"Je suis trÃ¨s heureux, que puis-je demander de plus ?"

Le bail actuel de Marc-Andre ter Stegen expire à la fin de la saison 2021-2022 et l'international allemand est annoncé au Bayern Munich, détenteur de la Bundesliga, alors que l'avenir de Manuel Neuer en Bavière est incertain.

Malgré des points d'interrogation sur son propre futur, Ter Stegen a déclaré que ce n'était pas le moment de discuter d'un nouveau contrat en raison de la pandémie de coronavirus.

"Nous avons déjà eu les premières conversations", a déclaré Ter Stegen lors d'un live Instagram avec son ancien club du Borussia Monchengladbach.

"Mais comme je l'ai dit, nous avons arrêté. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Je suis très heureux ici et la situation sportive est bonne, l'équipe se porte bien. Que puis-je demander de plus ?", explique le gardien du FC Barcelone.

Ter Stegen a rejoint le Barça depuis l'équipe Monchengladbach en 2014. Depuis son arrivée au Camp Nou, le joueur de 28 ans a remporté quatre titres de la Liga et la Ligue des champions, entre autres honneurs.