Ter Stegen pulvÃ©rise les records !

Ter Stegen pulvérise les records ! Encore un match où il n'a pas encaissé le moindre but, un record pour le portier. Face au Celta Vigo, il pourra battre celui qui a le plus de minutes sans concéder de but.

Ter Stegen enchaîne désormais cinq matchs consécutifs sans encaisser, égalant son record lors de la saison 2017-2018.

Le portier allemand a réussi à garder sa cage inviolée pendant 450 minutes en Liga, dépassant ainsi le record d'Oblak, gardien de l'Atletico, de 447 minutes.

Après le but de Mariano, lors du Clásico, disputé au mois de mars, l'international allemand n'a plus concédé de but.