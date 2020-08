Ter Stegen va être opéré mardi du genou droit

Comme annoncé sur le site officiel du club, Marc-André ter Stegen sera opéré ce mardi au genou droit.

Le gardien allemand (28 ans) a souffert tout au long de la saison de ce genou droit.

"Marc ter Stegen sera opéré demain du tendon rotulien de la jambe droite par le docteur Ramon Cugat. Le club donnera de plus amples informations après l'intervention. Il s'agit d'une méthode proactive qui sert à prévenir et à préparer le futur, étant donné que le portier blaugrana a déjà ressenti des irritations au tendon durant la saison dernière. Le Club blaugrana fournira plus d'informations après l'intervention", peut-on lire sur le communiqué officiel du Barça.

La saison 2020-21 de Liga reprendra le 12 septembre.