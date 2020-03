Terrain glissant

Les 15 derniers jours sont à oublier pour les joueurs de Liverpool. À l'exception de la défaite 5-0 contre Aston Villa en Coupe de la ligue en raison de l'absence des professionnels, les Reds n'avaient perdu qu'un match cette saison.

C'était contre Naples, au San Paolo, en phase de groupes de la Ligue des champions. Cependant, tout est devenu plus dur lors des deux dernières semaines. Les hommes de Klopp ont perdu trois matches sur quatre joués.

Ils ne paraissaient pourtant plus humains, ces Reds. Invincible en Premier League, la machine bien huilée semblait pouvoir largement rêver d'un triplé Premier League-Coupe d'Angleterre-Ligue des champions.

Mais la situation a commencé à changer au Wanda Metropolitano. Pour son retour sur les terres de son sacre européen de 2019, le Liverpool de Jürgen Klopp est tombé face aux Colchoneros de l'Atlético Madrid. Un 1-0 qui n'est pas impossible à remonter à Anfield, mais qui a fait du mal aux Reds.

Car depuis, ça ne va plus aussi bien qu'avant. Le week-end d'après, Liverpool a lutté pour décrocher une victoire contre West Ham et s'est imposé sur un score de 3-2 à Anfield avec un but salvateur de Sadio Mané 10 minutes avant la fin du match.

Puis est arrivée la claque. Les Reds, toujours invincibles en championnat et à douze points du titre, tombent. La chute de l'empereur. Watford et son Vicarage Road écrasent les Reds sur un score de trois buts à zéro. Liverpool n'aura donc pas l'occasion de rejoindre les légendaires invincibles d'Arsenal.

Et enfin, vient l'élimination en Coupe d'Angleterre. À Stamford Bridge, Liverpool confirme qu'il vit une période difficile après un début de saison de rêve. Van Dijk et compagnie se font éliminer par les Blues de Lampard (2-0).

Ils sont donc bien humains, et pourraient sombrer dans le doute à une semaine de retrouver l'Atlético Madrid en Ligue des champions. Avant cela, les Reds recevront Bournemouth en Premier League et espèrent bien pouvoir se rassurer devant leurs supporters à la maison.