La Ligue de foot va tester les joueurs au Covid-19 la semaine prochaine

Le football est sur le point de faire son retour, du moins en Espagne. À partir de la semaine prochaine, les clubs de Liga pourront reprendre le chemin de l'entraînement. Pour cela, ils devront néanmoins réaliser des tests, en raison de la crise du coronavirus.

Le Conseil Supérieur de Sport s'est réunion ce jeudi. À cette réunion, étaient présentes LaLiga, la Fédération espagnole et l'AFE.

Les pensionnaires de Liga ont ainsi reçu le feu vert pour réaliser une série de tests sanitaires et ce, tant sur les joueurs que sur les employés du club, à partir du 4 mai.

En Espagne, le ministe de la Santé, Salvador Illa, a validé le protocole sanitaire présenté. Tout est donc prêt pour le retour sur les terrains.

Pour l'heure, le protocole en question n'a pas été publié. Selon le journaliste de 'Sport', Ramón Fuentes, celui-ci devrait être mis en ligne d'ici les prochains jours.

En ce qui concerne les tests, le staff médical de chaque club sera en charge de les réaliser.

Par ailleurs, les entraînements devraient reprendre à partir du 4 mai. Mais bien sûr, les clubs devront respecter un protocole précis, qui se fera étape par étape.

Dans un premier temps, les séances seront individuelles et les entraînements resteront très basiques. Au fil du temps, l'idée est la suivante : sous forme de petits groupes, avant le retour de l'effectif complet.

Selon les informations, ce jeudi, de la 'Cadena SER', les 4 et 5 mai, les centres de formation seront inspectés et nettoyés. Les 6 et 7 mai, les tests se réaliseront tandis que les résultats arriveraient le 8 et le 9. À partir de ce moment-là, les sessions individuelles débuteraient.

Javier Tebas, le président de LaLiga, a pour sa part évoqué une date, quant à un retour du championnat espagnol. "Il ne faut pas se précipiter, mais j'espère qu'à la mi-juin, le championnat pourra reprendre."