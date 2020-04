Thauvin, convoité par trois cadors européens

En fin de contrat en 2021, le champion du monde 2018 pourrait être vendu cet été pour rapporter quelques liquidités à l'OM, en grande difficulté avec le fait-play financier.

Une des destinations privilégiées par l'ancien Grenoblois serait l'Italie. Si l'AS Rome et le Milan AC sont intéressés pour accueillir le jour, un autre club se serait positionné, à savoir Valence.

Ces trois clubs sont dans la course pour arracher une qualification européenne la saison prochaine, et pourraient permettre à Florian Thauvin de rester titulaire et de disputer une coupe d’Europe avec pour objectif l'Euro 2021.

Sous les couleurs de Marseille, Thauvin a ces deux dernières saisons été brillant, en comptant 54 matches, 26 réalisations à son actif et 18 passes décisives délivrées.