Thauvin agacÃ© par le jeu de l'OM

Deuxième contre-performance de la semaine pour Marseille, trois jours après la défaite concédée à 10 contre 11 sur la pelouse de Rennes. Pas en réussite offensivement et un peu juste physiquement en fin de match, les protégés d'André Villas-Boas pourraient voir le podium s'éloigner d'ici la fin du week-end.

Et cela a le don de prodigieusement agacer Florian Thauvin, auteur du but marseillais lors de ce match. L'international français a fait étalage de sa frustration au coup de siflet final.

« On a la possession du ballon, c’est bien, a d’abord concédé le Marseillais sur les ondes de Téléfoot. Mais à un moment donné, on ne joue que latéral ou alors vers l’arrière et on ne prend jamais de risques. C’est un résultat mérité, c’est tout. », a-t-il regretté.

Après cette première salve, Florian Thauvin a fait un nouveau passage surt un ton bien plus acide : « Beaucoup de choses ne vont pas. On joue trop latéral, la dernière passe, ça ne va pas. Il n’y a pas assez de mouvement. Beaucoup de choses ne vont pas".

Avec seulement trois tirs tentés en seconde période, l'OM s'est montré trop limité pour aller arracher la victoire et laisse échapper deux nouveaux points précieux cette semaine.

Les Olympiens restent à distance du podium, eux qui ont tout de même deux matchs en retard à jouer, contre Lens et Nice.

Bonne opération en revanche pour Reims, qui prend quelques distances avec la zone rouge après sa victoire à Nantes plus tôt dans la semaine.

Quant à l'OM de Florian Thauvin, il faudra faire beaucoup mieux dans le jeu et ce, dès mercredi prochain face à Angers, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

André Villas-Boas est également revenu sur la prestation de son équipe en conférence de presse.

"La stratégie de Reims a bien fonctionné, a-t-il reconnu. On a eu des opportunités en première mi-temps. Cela a été plus dur quand ils ont marqué leur but.

"On a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps mais il y a beaucoup de frustration. On a eu seulement l'occasion de Khaoui. Je suis très déçu, c'est une autre opportunité ratée. C'est un coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le vestiaire."