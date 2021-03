Thauvin et Orsolini, deux noms qui reviennent au Milan AC

Le Milan AC étudie en détail les possibilités qu'il a de renforcer son effectif lors du mercato de cet été. Selon 'SportMediaset', ils ont déjà pensé à quelques candidats.

Il s'agit de Florian Thauvin, joueur de l'Olympique de Marseille, et de Riccardo Orsolini, de Bologne. Stefano Pioli serait très intéressé par ces deux joueurs pour renforcer son équipe.

Mais prenons les choses une par une. Le premier, Thauvin, est un ailier droit de 28 ans sous contrat avec le club marseillais jusqu'à la fin de la saison. Pour sa huitième saison à Marseille, il a déjà inscrit huit buts et délivré huit passes décisives en 37 apparitions officielles.

Orsolini, également ailier droit, a 24 ans, est sous contrat jusqu'en 2023 et a déjà passé quatre saisons avec le club italien, marquant six buts et réalisant trois passes décisives en 26 apparitions.

L'intérêt de Milan pour Orsolini a commencé à se faire entendre il y a quelques jours, après que la 'Repubblica' a fait part de l'intérêt de Pioli pour sa signature.