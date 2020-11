Thauvin évasif sur une prolongation à l'OM

L'avenir de Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille est plus qu'incertain. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le club phocéen, l'attaquant français est sollicité par plusieurs clubs et pourrait quitter l'OM prochainement.

En effet, selon plusieurs médias, le FC Séville mais également le Milan AC s'intéresseraient à l'ancien joueur de Newcastle.

Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle prolongation, le principal intéressé laisse planer le doute autour de son avenir.

"Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je me concentre sur Porto et on doit faire mieux. Pour l'instant, c'est sur ça que je suis focalisé", a-t-il déclaré.