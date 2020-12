The Best vient à la rescousse du nouveau leader de Bundesliga

Si quelqu'un avait des doutes sur la raison pour laquelle Robert Lewandowski a reçu le prix The Best 2020, le match à la BayArena de Leverkusen a dû dissiper tous les doutes. C'est le phare qui a permis à un Bayern à la dérive de remporter une victoire qui permet de prendre la tête de la Bundesliga.

Dans une journée où le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, en troisième et quatrième position, ont tous deux été freinés (un match nul pour les "Taureaux Rouges", une défaite pour les jaunes et noirs), le Bayer et le Bayern jouaient pour la première place à Leverkusen.

Le premier but est venu du club local, et quel but ce fut. Une volée sensationnelle de Schick au quart d'heure de jeu a mis le multiple champion bavarois derrière. Et pour couronner le tout, il a perdu Coman sur blessure.

Mais le Bayern a ressuscité avant la pause, sur un centre de Müller qui aurait dû être coupé par Hradecky, devenu un cadeau pour Lewandowski, qui, d'une tête sans opposition grâce à une erreur du gardien adverse, qui s'est également heurté à Tah, a égalisé.

En deuxième mi-temps, le match a commencé à se décider en faveur du Bayern, mais les joueurs munichois étaient en train de faiblir et Flick n'a pas pu trouver la clé avec les changements.

Le Bayer est passé de dessous à dessus, et a fini par dominer le match, mais dans les trois minutes de temps additionnel, les locaux ont craqué.

Le Bayern a frappé deux fois, et dans la première, Hradecky a évité le défaite, mais a montré l'état de nervosité totale qui prévalait dans sa défense.

Mais la seconde, une course de Lewandowski sur la gauche, laissant Tah derrière, finit par un tir effleuré par Tapsoba qui trompe complètement le gardien finlandais.

Le point de la consolation qui aurait permis au Bayer de rester en tête s'est envolé et a été transformé en trois points qui portent le Bayern en tête de la Bundesliga après l'avoir perdue il y a quelques journées.