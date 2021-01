Theo Hernandez, joueur du mois en Serie A

Tout comme son équipe, Theo Hernandez a vécu une grande année 2020 sur le plan sportif. Le joueur s'est converti en l'un des meilleurs à son poste, et est devenu un pilier du Milan AC.

Le défenseur latéral gauche de Stefano Piolo a participé à quatre matchs du Milan AC en championnat sur le mois de décembre, et a inscrit trois buts pour une passe décisive délivrée.

Et ces trois buts ont été salvateurs pour un Milan qui devait faire sans Zlatan Ibrahimovic, blessé. Contre Parme, le Français a inscrit un doublé (dont un but dans les arrêts de jeu) pour permettre à son équipe de décrocher le nul après avoir été mené 0-2.

Contre la Lazio Rome, c'est de nouveau dans les arrêts de jeu que Theo Hernandez a marqué, cette fois-ci pour permettre aux Rossonero de repartir avec la victoire et trois points précieux au classement.

De quoi mériter le prix du meilleur joueur du mois de décembre, un prix remis par l'Association des footballeurs de l'Italie, et pour lequel l'ensemble des joueurs des trois premières divisions du pays votent.

@TheoHernandez au mois de décembre, c'est :



4 matchs de Serie A

1 passe décisive

3 buts (un doublé salvateur vs. Parme, et le but de la victoire vs. la Lazio)



Allô, Monsieur Deschamps ? https://t.co/l6cfqk58oW