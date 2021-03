Theo Hernandez revient sur son départ du Real Madrid

Théo Hernandez vit les plus belles années de sa carrière depuis son arrivée à l'AC Milan, et a récemment été élu meilleur défenseur latéral de la saison passée en championnat italien.

Le joueur français a retrouvé la confiance qu'il avait perdu au Real Madrid, où il n'a pas réussi à obtenir de la confiance de Zinedine Zidane. Pour 'AS', il est revenu sur cette période difficile.

"Ce sont des décisions du Real Madrid et de l'entraîneur. Le mieux, c'était de partir. C'était aussi le mieux pour Achraf. Si un joueur ne joue pas, il ne peut rien démontrer. Aujourd'hui, nous le faisons tous les deux", a assuré Theo Hernandez sur son départ du Real, et sur celui d'Achraf Hakimi vers l'Inter Milan.

"Au Real Madrid, il y a de très bons joueurs et beaucoup doivent partir pour avoir du temps de jeu et de la confiance", a-t-il ajouté avant d'évoquer les rumeurs sur un possible retour de Cristiano Ronaldo au Santiago Bernabéu.

"J'en ai aucune idée. C'est un joueur incroyable, il a tout gagné et son ambition ne redescend pas. L'absence d'un tel joueur se ressent toujours. Mais les grands clubs ont toujours la capacité de revenir au niveau auquel ils ont un jour été", a-t-il assuré.