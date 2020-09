"Liverpool et United essaient de nous faire chanter pour Thiago"

Annoncé depuis plusieurs semaines vers Liverpool puis Manchester United, Thiago Alcantara est toujours un joueur du Bayern Munich.

L'ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness a rejeté la faute sur Liverpool et United, pour lui les deux clubs anglais feraient du bluff afin d'obtenir le joueur à un prix plus intéressant : "Liverpool et United n'ont pas fait d'offre concrète pour Thiago. Ils essaient de nous faire chanter en attendant la dernière semaine du mercato pour faire une offre dérisoire", a-t-il déclaré pour 'Sport1'.

"Le Bayern doit décider s'il veut se prêter au jeu ou bien conserver Thiago", poursuit-il.

L'ancien président du club bavarois regrette que le joueur n'ait pas été clair dès le départ : "Nous lui avons proposé un gros contrat de 4 ans, mais au dernier moment il a changé d'avis. Il a sûrement déjà un accord avec Liverpool ou United".

"C'est un bon garçon sur le plan sportif et humain. S'il ne se décide pas prochainement, il devra rester", a-t-il conclu.