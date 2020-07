Thiago Alcantara, Ã  un pas de Liverpool ?

Le Bayern Munich est en train de penser à son avenir. Le club allemand a enregistré de nombreuses arrivées lors des derniers mois, dont celle de Tanguy Kouassi cette semaine.

Le club essaie de renouveler petit à petit son effectif et Thiago Alcantara pourrait être le prochain à laisser sa place. Le joueur espagnol serait de plus en plus proche de la Premier League.

Selon les informations du média cité, Liverpool et le Bayern Munich seraient en train de négocier pour le transfert de l'international de la Roja, et Munich voudrait 35 millions d'euros.

Le milieu de terrain pourrait être un renfort de qualité pour le milieu de terrain de l'équipe de Jürgen Klopp mais la direction ne voudrait pas payer d'un coup la somme demandée par les Allemands.