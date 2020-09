Thiago Alcantara dit au revoir au Bayern

En partance pour Liverpool, le milieu de terrain Thiago Alcantara a publié une lettre ouverte sur son compte Twitter pour remercier un club qui l'a vu grandir pendant huit ans.

"C'est la décision la plus difficile de ma carrière. J'ai décidé de clore ce chapitre avec ce merveilleux club. Le club où j'ai grandi et où je me suis développé en tant que joueur pendant sept ans", a écrit Thiago dans une lettre sur Twitter.

"Victoires, succès, moments de joie mais aussi des moments difficiles parfois. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'être arrivé à Munich comme un jeune homme plein de rêves, et d'en repartir complet et identifié à un club, une histoire, une philosophie, un langage et une culture. Ici, j'ai appris à aimer et à respecter une tradition à laquelle je dis au revoir, mais que je n'oublierai jamais : Mia San Mia", a confié le milieu de terrain dans sa lettre.

"Ma famille et moi avons vécu de merveilleux moments ici : dans la ville, à Säbener Stress et surtout, dans notre chère Allianz Arena. Et avec vous, ma famille du Bayern, qui m'a traité si bien et qui m'a aimé à chaque seconde", insiste Thiago Alcantara.

Thiago en a profité pour expliquer son choix de quitter le club : "Ma décision est purement sportive. En tant que joueur de football, je veux et j'ai besoin de nouveaux défis afin de me développer comme je l'ai fait ici. Merci, pour toujours, Bayern !"