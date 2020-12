Thiago Alcantara proche d'un retour

Touché au genou le 17 octobre lors du derby face à Everton, Thiago Alcantara souhaite rejoindre l'entraînement avant le début de l'année 2021. Il s'est fixé cet objectif et l'a évoqué lorsqu'il a été interrogé par les médias officiels de Liverpool.

"Je ne fixe pas de date de retour. J'avance pas à pas. J'essaie de m'imaginer un mur devant moi et je me dis 'il faut faire un pas en arrière avant de pouvoir avancer'. Maintenant, je fais les choses correctement et je veux continuer à aller de l'avant pour pouvoir m'entraîner avec l'équipe d'ici la fin de l'année", a-t-il d'abord affirmé.

Ce faisant, il a tout de même suivi les performances de ses coéquipiers : "Ils sont très performants non seulement en Premier League, mais aussi en Ligue des champions. J'ai eu l'occasion d'en apprendre plus sur le club et les joueurs en dehors du terrain.

L'entraîneur Jürgen Klopp a également parlé de son rétablissement lorsqu'il a été interrogé en conférence de presse. "Il se rapproche lentement et est sur la bonne voie (...). Bien sûr, c'est génial de l'avoir sur le terrain, à l'entraînement, pouvant faire beaucoup de choses".

"Mais il ne s'entraîne pas encore avec le groupe et c'est la dernière étape. Nous verrons comment il évolue ce week-end, puis la semaine prochaine, nous verrons s'il peut rejoindre le groupe. Je ne sais pas pour l'instant à 100%. Il doit passer quelques tests avant de prendre sa décision", a-t-il conclu.