Thiago Alcantara raconte son adaptation à Liverpool

Thiago Alcantara a fait son retour au sein de la sélection espagnole pour la trêve internationale du mois de mars, après avoir été absent des derniers rendez-vous en raison de pépins physiques.

Après des débuts difficiles à Liverpool cette saison, le milieu de terrain s'adapte petit à petit chez les Reds. Dans une interview accordée à 'AS', il est revenu sur son adaptation au jeu de Jürgen Klopp.

"J'ai vécu un changement de pays, de club, de stade, et j'avais hâte de voir non seulement le public du stade, parce que ce sera magnifique de voir Anfield plein, mais aussi d'apprendre à vivre au quotidien dans ce nouveau pays. Pour les amoureux du football comme nous, le football perd beaucoup de son essence sans public dans les tribunes. Nous jouons dans des stades vides et nous avons dû réapprendre à jouer parce que depuis petits, nous avons joué dans des stades avec des gens, avec des parents qui crient. (...) Nous nous sommes habitués à jouer sans public, mais les supporters nous manquent tellement qu'il y a une certaine nostalgie au quotidien."

"J'ai eu la chance de jouer pour deux équipes qui ont toujours joué un football gagnant au Barça et au Bayern, et aujourd'hui, Liverpool a aussi ce gène du football. C'est un championnat différent, mais seule la manière de jouer change, la manière de préparer les matchs est différente que celle du Bayern, et celle du Bayern était différente que celle du Barça. C'est une époque d'évolution, d'apprentissage", a-t-il expliqué.

Thiago a donné son avis sur le style de jeu de la Premier League : "Ce n'est pas une comparaison d'entraîneurs seulement, mais aussi des joueurs qui vous entourent. (...) En Premier League, le temps de jeu avec le ballon au pied est plus important que dans les autres compétitions. Les duels changent aussi, tu vis constamment dans un duel et c'est la différence avec les autres championnats."

Le milieu de terrain a évoqué son envie de gagner à nouveau la Ligue des champions : "Gagner cette compétition, c'est toujours compliqué. Et quand tu la gagnes, peu importe l'équipe avec qui tu la gagnes. Je suis un privilégié d'avoir pu la gagner deux fois, c'est compliqué de vivre deux moments comme ça parce que c'est une compétition vraiment difficile à gagner. Tous les joueurs, les meilleurs d'Europe, ont cet objectif de fin de saison."