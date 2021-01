Thiago, enfin prÃªt Ã  faire ses dÃ©buts Ã  Anfield

Thiago Alcantara n'a pas eu de chance depuis son arrivée à Liverpool en début de saison. Entre coronavirus et blessure, l'Espagnol n'a disputé que 5 rencontres depuis septembre.

Cinq rencontres, toutes disputées à l'extérieur (Chelsea, Everton, Newcastle, Southampton et Aston Villa). Le milieu de terrain n'a toujours pas disputé ses premières minutes en tant que Red à Anfield.

Une chose qui pourrait changer ce dimanche, lors du choc de Liverpool à domicile contre Manchester United. Un choc décisif pour les hommes de Klopp, pour tenter de reprendre la tête du championnat anglais.

La possibilité qu'il soit aligné d'entrée de jeu dimanche n'est pas à écarter. En conférence de presse,Jürgen Klopp a évoqué la forme de Thiago et ses débuts sur la pelouse d'Anfield.

"Nous verrons bien. Le plus important, c'est qu'il est en forme, qu'il s'entraîne. Il a joué 90 et 45 minutes sur les deux derniers matchs. Donc nous verrons bien s'il peut jouer, et à quelle position, car il y a évidemment différentes options. Mais c'est une bonne chose qu'il soit avec nous, car c'est un bon gars et c'est un excellent joueur", a expliqué Jürgen Klopp.