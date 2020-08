"Thiago est ce qu'il est grâce à Guardiola"

Rafinha et Thiago, deux frères dont deux ans les séparent l'un de l'autre. Pourtant, ils sont plus proche que jamais, comme peut en témoigner Rafinha.

"On a deux ans de différence mais Thiago est quelqu'un qui me donne toujours des conseils, sur ma vie professionnelle ou personnelle. On fait tout ensemble et ça nous a jamais lassé"

Intérrogé pour 'France Football', Rafinha a également souligné le passage de Thiago au FC Barcelone : "Le moment clé c'était quand il était au Barça, sous les ordres de Guardiola. C'est lui qui a réussi a donner la confiance qu'il avait besoin. Il lui a donné beaucoup de liberté sur le terrain. Il est ce qu'il est grâce à Guardiola"