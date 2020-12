Thiago Mendes prend 2 matchs fermes de sanction après sa faute sur Neymar

Neymar Junior a évité le pire. Sorti sur civière après un violent tacle de Thiago Mendes dans les arrêts de jeu lors du match entre le PSG et Lyon dimanche dernier, le Brésilien s'en est plutôt bien sorti.

Les examens ont écarté la possibilité de blessure grave pour le joueur du Paris Saint-Germain, et son équipe fait tout ce qu'elle peut pour que le joueur puisse rejouer dès dimanche contre Lyon.

Thiago Mendes, expulsé après révision de la VAR sur cette faute sur son compatriote, ne sera toujours pas en mesure de jouer lors du match de son équipe ce week-end.

La LFP a officialisé la sanction du joueur, qui sera de trois matchs de suspension (dont un avec sursis). Thiago Mendes n'avait déjà pas joué contre Brest ce mercredi, et ne jouera pas non plus contre Nice samedi.