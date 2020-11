Thiago Motta revient sur la remontada face au Barça

Dans un entretien accordé à 'RMC Sport' pour l'émission 'Comme jamais', l'ex-footballeur du PSG est revenu sur cet incroyable remontada subie contre le FC Barcelone en mars 2017 (6-1), en 8e de finale de la Ligue des champions.

Thiago Motta n'hésite pas à pointer du doigt l'entraîneur de l'époque, un certain Unai Emery : "Je préfère, aujourd'hui, dire que c'est la faute de tout le monde. Avant de pointer du doigt Unai Emery. Bien sûr, le coach est responsable. En tant qu'entraîneur, je ne peux pas dire que ce n'est pas ma responsabilité, bien sûr que c'est ma responsabilité. Si on est quatre dans une voiture que je conduis, c'est moi le responsable", reconnaît l'ex milieu de terrain avant d'ajouter aussitôt : "Dans une équipe, les protagonistes sont les joueurs sur le terrain. Mais les responsabilités, c'est tout le monde. Ce sont des moments où personne ne doit se cacher mais bien sûr que le coach a ses responsabilités."

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Unai Emery est vivement critiqué par ses anciens joueurs. En septembre dernier, Thiago Silva avait également taclé l'actuel entraîneur de Villarreal dans une interview à 'France Football'.

"Lors du match aller contre le Real Madrid (8e de finale de Ligue des Champions en 2018), il m'a laissé sur le banc car il avait besoin d'un défenseur gaucher. C'était son excuse. C'est la première fois que j'en parle mais j'ai eu du mal à le digérer. On a perdu 3-1. Au retour, il me titularise ! C'est le genre de chose qu'un joueur ne comprend pas. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres", avait lâché le Brésilien.