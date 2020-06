Thiago Silva de retour en France

Après Marquinhos et Neymar, c’est au tour d’un autre Brésilien du PSG de retrouver la capitale française. Thiago Silva a pris la direction de Paris, et il l’a fait savoir à ses fans via une publication sur les réseaux sociaux, où on le voit à l’aéroport de Sao Paulo en compagnie de sa femme et de ses enfants.

Dès qu'il aura atterri, le Brésilien pourra commencer à se préparer pour la reprise des entrainements, qui est programmée le 22 juin prochain. Comme tous ses coéquipiers, il devrait d’abord se soumettre à des examens médicaux et à des tests pour le covid-19.

Thiago Silva avait pour rappel rejoint le Brésil dès le mois de mars. Avec sa famille, il a préféré passer la période de confinement dans son pays.

En fin de contrat cet été, "O Monstro" ne sera pas prolongé par sa direction, mais son histoire avec les champions de France n’est pas encore complètement terminée. L’international auriverde peut, en théorie, remporter encore trois trophées avec la formation francilienne (Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions).