Thiago Silva, déçu du comportement de Leonardo

Thiago Silva est bien installé à Londres. Le Brésilien forme un duo solide avec Kurt Zouma depuis son arrivée à Chelsea, et porte déjà le brassard de capitaine.

L'international brésilien brille loin du Parc des Princes, mais n'a pas oublié le comportement du club parisien. Dans un entretien pour le 'Canal Football Club', Thiago Silva est revenu sur son triste départ du PSG et sur le comportement de la direction.

"La tristesse, c'est que je suis le capitaine qui a le plus gagné de titres avec le PSG, et je suis sorti par la porte de derrière, pas par la grande porte. Ils ont dit deux ou trois mois avant que je ne faisais pas partie du projet. À mon avis, ils auraient pu faire des choses pour mon dernier jour, ils ne l'ont pas fait. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça", a confié Thiago Silva.

Il est aussi revenu sur le comportement de Leonardo : "C'est la chose la plus triste. C'est lui qui m'a amené au Milan AC, lui qui m'a amené au PSG. Cela veut dire qu'il me connaît très bien. Il a passé six ou sept ans avec moi, cela veut dire qu'il pouvait me connaître un peu plus. Et c'était le contraire."