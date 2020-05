"Thiago Silva représente la lose parisienne"

Est-ce une bonne idée de prolonger le contrat de Thiago Silva ? Le capitaine du Paris Saint-Germain arrive en fin de contrat et aucune prolongation n'est encore officielle.

Néanmoins, les dernières rumeurs assurent que le joueur brésilien serait tombé d'accord avec le directeur sportif du club afin de prolonger. Une situation qui ne plaît pas à tout le monde.

Eric di Meco, ancien joueur de l'OM et désormais consultant pour 'RMC Sports', voit en la prolongation de contrat de Thiago Silva une mauvaise idée, et n'a pas hésité à tacler l'image du défenseur.

"Pour moi, c'est celui qui incarne la lose parisienne. Il a été dans toutes les catastrophes parisiennes et souvent il s'est liquéfié dans ces moments-là. En plus, il paraît qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit en ce moment", a-t-il expliqué concernant la position du capitaine du la baisse des salaires.

"Tu as des défenseurs centraux qui jouent sur le côté. Tu as Marquinhos qui joue au milieu, pour moi il est énorme derrière donc ça permettrait de le mettre derrière. Si Thiago Silva s'en va, je pense que tu peux t'en passer. Tu n'es peut-être pas obligé de recruter un défenseur central. En prenant un milieu défensif, tu fais redescendre Marquinhos et tu ne t'affaiblis pas", a-t-il ajouté.