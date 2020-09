Thiago Silva séduit par Frank Lampard

Le défenseur brésilien de 35 ans, Thiago Silva, est parti d'un club au projet incroyable, le PSG. Considéré comme une des légendes du PSG, il explique pourquoi il a quitté le club de la capitale. Il évoque également l'importance du club anglais au niveau national et international.

"D'abord et avant tout, je suis venu parce que Chelsea est une équipe incroyable et l'un des plus grands clubs du monde. Cela aide d'être accueilli si chaleureusement, en particulier par un entraîneur (Frank Lampard) qui a joué jusqu'à récemment. Dans le football, il y a de très fortes idées préconçues sur l'âge des joueurs. Mais je connais son expérience lorsqu'il est arrivé à Manchester City à la fin de sa carrière (Lampard avait alors 36 ans). Il a enduré le même genre de choses que moi"

Pour 'ChelseaTV' l'ancien capitaine parisien confirme que l'entraîneur, Frank Lampard, l'a convaincu : "De l'extérieur, sans me connaître personnellement, il sait combien je travaille dur pour rester au plus haut niveau. La confiance qu'il m'a témoignée, c'était tout ce qu'il fallait. Pour moi, cette confiance était le facteur le plus important. Entendre qu'il croyait en moi, qu'il pensait que je pouvais venir ici et apporter une contribution positive. Avec notre jeune groupe, ainsi que des joueurs plus expérimentés comme notre capitaine Azpilicueta, nous avons tout ce qu'il faut pour une belle saison"

En fin d'interview, l'Auriverde a expliqué l'importance du championnat anglais et ses ambitions avec Chelsea : "Ce qui me motive, jour après jour, c'est la soif de gagner. En venant en Premier League, mon objectif principal est de remporter le titre de champion et je suis certain que nous nous battrons pour cela à chaque match. L'équipe est vraiment forte, nous avons un excellent entraîneur et je suis venu ici pour contribuer de toutes les manières possibles afin de nous assurer que nous nous rapprochons le plus possible de ces objectifs."