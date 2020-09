Thibaut Courtois de retour à Madrid

Ce vendredi, le groupe des Diables rouges s'est envolé vers le Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations. Mais un joueur manquait à l'appel : Thibaut Courtois.

Plus tard dans la matinée, l'équipe nationale a communiqué que le gardien de but est exempté des matches avec la Belgique et retournera ainsi à Madrid.

La sélection de Robert Martinez n'a pas donné plus d'explications concernant l'absence de Courtois.

Simon Mignolet devrait donc prendre la place du portier merengue.