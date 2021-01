Thibaut Courtois se lâche contre la Liga

Une grande partie de l'Espagne est paralysé par la neige. Malgré les conditions climatiques exceptionnelles, la Liga a décidé que les matches devaient se poursuivre.

Lors de la 18e journée de championnat, le Real Madrid affrontait Osasuna (0-0). Après une arrivée compliquée à l'aéroport suite à la neige, les joueurs ont de nouveau subi les conditions difficiles. Pour Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, ce n'est pas compréhensible de laisser jouer les joueurs avec de telles conditions climatiques. En marge du match face au club de Pampelune, le belge s'est complètement lâché : "Nous avons pu jouer, mais LaLiga c'est un peu malheureux ce qu'ils nous ont fait, aussi au Rayo Vallecano et à d'autres équipes, je pense que la tempête était connue depuis longtemps que cela allait arriver. Non seulement pour le fait de pouvoir jouer, mais aussi hier pour décoller avec la piste à moitié gelée, aujourd'hui nous ne pouvons pas revenir, nous devons encore aller directement à Malaga et LaLiga doit penser que nous sommes humains (...) Nous faisons ce qu'ils nous demandent. S'ils nous disent "si vous ne venez pas, vous perdez les trois points"... si vous voyiez comment est Madrid, comment est la situation, nous sommes arrivés sur le terrain avec la route pleine de neige. Bien sûr et avant tout il faut penser à la sécurité des gens, nous avons de la famille et nous ne sommes pas des marionnettes qui doivent toujours jouer "