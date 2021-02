Thierry Henry proche d'un retour en Europe

Entraîneur en MLS pour l'équipe de Montréal depuis 2019, Thierry Henry avait fait le choix de s'éloigner de l'Europe pour faire évoluer sa carrière après un passage raté à Monaco.

L'ancien buteur d'Arsenal et de l'équipe de France viendrait pourtant d'être contacté par un club européen pour lui proposer de faire son retour sur le Vieux Continent, particulièrement en Angleterre.

Selon les informations de 'Sky Sports', l'entraîneur français serait en discussions avec le club de Bournemouth, pensionnaire de Championship en Angleterre, pour prendre le poste d'entraîneur des Cherries.

Le 'Mirror' va même plus loin et assure que la décision aurait déjà été prise et que son arrivée pourrait être officialisée dans les prochaines heures. Il y a deux semaines, Bournemouth avait licencié Jason Tindall.