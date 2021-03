Thierry Henry se retire des réseaux sociaux

Thierry Henry a surpris tout le monde ce vendredi en annonçant sa décision de quitter les réseaux sociaux à partir de ce samedi pour protester contre le laxisme des plateformes sociales face aux insultes racistes qui se propagent ces derniers temps.

"À partir de demain matin, je me retirerai des réseaux sociaux jusqu'à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu'elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d'auteur. Le volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré, souligne-t-il. Il doit y avoir une certaine responsabilité. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l'utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu'à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J'espère que cela arrivera bientôt", a écrit la légende française sur ses réseaux sociaux.

L'entraîneur est actuellement sans club depuis son départ du Club de Foot Montréal en février dernier.

