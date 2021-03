Thierry Henry sous le charme d'Erling Haaland

L'Europe est à ses pieds. À seulement 20 ans, Erling Haaland a déjà mis tout le monde d'accord, y compris certaines légendes du ballon rond.

Interrogé au sujet du Norvégien, Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal et de l'équipe de France, n'a pas été avare en compliments, considérant l'attaquant du BvB comme un joueur "mortel" et "tellement puissant".

"Il ne se soucie de rien d'autre que du but. Les autres joueurs iront sur l'aile - lui veut rester dans l’axe du but. Il sait que dans sa finition, il est mortel. Il est tellement puissant, d'ailleurs. Il veut juste courir et la façon dont il termine est ridicule. Ses capacités : il croit tellement en lui, et j'aime ça. Il y a un peu d'arrogance chez lui, si je peux utiliser ce mot. Il faut regarder les gens et se dire : "je vais marquer". Il ne veut pas faire autre chose que marquer des buts, c’est son esprit", a déclaré l'ancien Gunner dans l'émission Monday Night Football, diffusée sur Sky Sports.

Cette saison, le cyborg a inscrit 32 buts en 31 matches avec le club de la Ruhr toutes compétitions confondues.