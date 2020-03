Thierry Laurey prolonge avec le Racing Club de Strasbourg

Et une saison de plus pour Thierry Laurey. Alors que l'entraîneur de Strasbourg était en fin de contrat en juin prochain, le club alsacien a décidé de poursuivre l'aventure avec le coach troyen jusqu'en 2021.

Arrivé en 2016 à la Meinau, l'entraîneur de 56 ans entamera sa cinquième saison avec l'équipe strasbourgeoise, actuellement onzième de Ligue 1.

Connu pour ses coups de gueule devant la presse et son exigence envers ses joueurs, Laurey s'inscrit donc un peu plus dans la durée du club alsacien, remonté en première division il y a deux ans et demi.