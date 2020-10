"Je me sens vraiment mal pour Saliba"

Ce jeudi face aux Irlandais de Dundalk en Ligue Europa, Mikel Arteta devra composer sans Rob Holding, Pablo Mari, Calum Chambers et David Luiz, tous blessés.

En conférence de presse d'avant-match, le manager espagnol a évoqué la situation de William Saliba, non inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour la compétition européenne.

"Je me sens vraiment mal pour lui parce que comme nous avions assez de défenseurs centraux, nous avons décidé de le laisser hors de l'équipe, ce qui était vraiment douloureux à faire pour moi. Aujourd'hui, il se sent beaucoup plus à l'aise avec nous, son anglais s'améliore et il commence à comprendre beaucoup mieux ce que nous faisons", a déclaré l'Espagnol.