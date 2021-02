Herrera et Thomas Lemar testés positifs au Covid-19

Pour la réception du Celta de Vigo ce soir, Simeone devra faire sans Thomas Lemar et Héctor Herrera, testés positifs au Covid-19 ce lundi. Les deux joueurs devront observer une période d'isolement chez eux, comme le stipulent les protocoles sanitaires en vigueur.

En plus de Herrera et Lemar, l'Atletico Madrid sera aussi privé de Moussa Dembélé, Yannick Carrasco, Joao Félix, et Mario Hermoso. Tous touchés par le virus.

L'Atletico Madrid est l'actuel leader de la Liga, avec sept points d'avance sur son dauphin, le FC Barcelone.