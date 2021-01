Thomas Lemar se sent bien

Il a été difficile pour Lemar de s'adapter aux exigences du Cholo, mais il y est parvenu progressivement. 'Mahou' a décerné au joueur le prix du meilleur joueur colchonero du mois de décembre.

Lemar les a remerciés et a dit qu'il se sentait comblé. "Je suis heureux sur le terrain, on voit que je vais bien, je vais profiter de cette période pour aider l'équipe autant que possible", a-t-il déclaré.

Lemar a bénéficié du nouveau schéma tactique mis en place par l'entraîneur argentin Diego Pablo Simeone à trois défenseurs centraux et des joueurs de couloir, qui le libère des lignes de touche et lui permet d'apparaître dans n'importe quelle position sur le terrain, augmentant sa participation aux attaques et aux tirs lointains.

"Personnellement, je me sens très bien, je suis dans une bonne période, je vais profiter de chaque minute que le coach me donne pour me donner à fond sur le terrain", a insisté le Français après avoir reçu un prix qui est remis avec des votes sur les réseaux sociaux des fans, sponsorisés par le brasseur 'Mahou'.

"L'équipe va très bien, nous sommes dans une très bonne période, nous devons en profiter pour gagner chaque match, car chaque match est une finale", a-t-il ajouté.

L'Atlético se reposera ce dimanche et lundi, il s'entraînera à nouveau pour le match contre Eibar à Ipurua, le jeudi 21 à 21h30.

"C'est toujours difficile de jouer là-bas, car Eibar est une équipe très forte et compacte, et nous devons tout donner sur le terrain comme nous le faisons maintenant et je suis sûr que nous allons gagner le match", analyse le milieu de terrain français.