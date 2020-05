Thomas Mangani devrait prolonger à Angers

L’idylle entre Thomas Mangani et le SCO d’Angers devrait durer encore un bon moment. Selon le site du quotidien 'L’Equipe', le milieu de terrain va signer un nouveau contrat jusqu’en 2022 avec la formation de Stéphane Moulin.

Un accord de principe a été trouvé entre le joueur et sa direction. Il ne lui resterait donc plus qu’à apposer sa signature et lier donc son avenir à celui du SCO. S’il prolonge, le natif de Carpentras imitera ses coéquipiers Ryan Ait-Nouri et Farid El Melali, qui ont signé de nouveaux contrats dernièrement.

Il y a quelques semaines, Mangani (33 ans) s’était pourtant dit ouvert à un nouveau challenge. Metz, Brest et Strasbourg s’étaient tous renseignés à son sujet. Au final, et même s’il n’y avait plus de directeur sportif pour négocier après la mise à pied d’Olivier Pickeu, l’ex-Nancéien a pu s’entendre avec ses responsables.

Mangani était arrivé à Angers en 2015 en provenance du Chievo Vérone. En cinq saisons passées du côté du Raymond Kopa, il a disputé un total de 147 rencontres et marqué 16 buts.