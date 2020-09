Thomas Meunier tacle l'UEFA

En conférence de presse ce mercredi, en marge de la Ligue des nations où la Belgique devra affronter le Danemark, Thomas Meunier s'est montré agacé sur cette nouvelle compétition et s'acharne sur l'UEFA.

"Je n'ai pas changé d'avis. Quand cette compétition a été créée, j'avais dit que c'était juste une histoire de faire du business de façon plus juteuse. De jouer des matches officiels pour occuper le calendrier. Mais pour moi, il est trop chargé depuis des années. Il faudrait au contraire diminuer le nombre de matches pour faire évoluer le foot si on veut tirer le meilleur des équipes et des joueurs. La version actuelle du foot qui est de gaver les gens avec autant de spectacle n'est pas la bonne version"