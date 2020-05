Thomas Müller chasse sur les terres de Xavi et De Bruyne

Le Bayern Munich s'est imposé samedi lors de la 27e journée de Bundesliga 5-2 face à l'Eintracht Francfort avec un très bon Thomas Müller.

Le milieu offensif munichois a mis Leon Goretzka sur orbite pour le premier but du Bayern contre Francfort samedi à la 17e minute, sa 17e offrande de la saison. Il s'est rapproché un peu plus du record en la matière de Xavi et Kevin De Bruyne.

L'ancien milieu du Barça avait réussi 20 caviars sous le maillot du FC Barcelone en 2008-2009, De Bruyne en a fait autant à Wolfsburg en 2014-2015.

Thomas Müller a encore sept matches pour tenter de faire aussi bien voire mieux. Pour l'instant, le joueur allemand mène la danse dans le top 5 européen.