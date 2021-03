Thomas Partey raconte son adaptation

L'été dernier, Thomas Partey a quitté l'Atletico de Madrid pour s'envoler direction Londres. Il voulait tenter sa chance en Premier League. Et Arsenal lui a offert cette occasion.

Depuis son arrivée, le Ghanéen n'a pas été épargné par les blessures, l'empêchant de prendre ses marques chez les Gunners.

En conférence de presse ce mercredi avant le match face à l'Olympiakos en Ligue Europa, le milieu défensif s'est exprimé sur ses débuts compliqués en Angleterre.

"C'était difficile quand je suis arrivé de m'adapter à la façon dont l'équipe jouait. On ne sait jamais quand on va se blesser. Cela a un peu compliqué les choses", a-t-il admis.

Il espère que, dorénavant, les blessures le laisseront enfin tranquille et qu'il pourra ainsi montrer sa meilleure version. "Les blessures font également partie de l'adaptation. Maintenant je me sens bien, je travaille pour être plus en forme et jouer plus de matchs", a-t-il déclaré.