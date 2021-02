Thomas Tuchel admire Edinson Cavani et Olivier Giroud

Dans la perspective de l'affrontement de dimanche face à Manchester United, l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a mis en lumière les buteurs expérimentés Olivier Giroud et Edinson Cavani.

"Regardez Giroud et Cavani quand ils enlèvent leurs maillots. Ils sont en pleine forme. Votre condition physique est la clé. Ils n'ont aucun gras. Cavani est comme Giroud, qui est toujours prêt à se sacrifier pour l'équipe et à courir énormément. Ensuite, dans la surface, ce sont d'excellents finisseurs et expérimentés, donc ils ne sont pas nerveux. Ce sont les deux meilleurs attaquants. La raison de leur succès est la condition physique et l'autodiscipline", a souligné l'entraîneur de Chelsea.