Thomas Tuchel croit en Kai Havertz

Kai Havertz a fait son retour après trois semaines d'absence lors de la victoire 1-0 de mardi à l'Atlético de Madrid. Tuchel a expliqué que seule une blessure a freiné sa progression dans l'ouest de Londres.

"Pour moi, c'est facile à expliquer. Depuis que je suis arrivé, la seule chose qui l'a empêché de faire un grand pas en avant, c'est sa blessure, rien d'autre", a-t-il déclaré. "Je vois un gars engagé, je vois un gars qui a pris la décision courageuse de partir à l'étranger à un jeune âge et de sortir de sa zone de confort pour accepter un grand défi dans une grande équipe, dans le plus grand championnat."

"Je vois un type totalement clair qui est totalement conscient de cela, plein de talent, un talent illimité et je vois un joueur qui aura un grand impact à Chelsea, je suis absolument convaincu parce que le mélange me donne le sentiment qu'il peut avoir un grand rôle dans ce club et il est absolument déterminé à remplir son rôle", assure l'entraîneur allemand sur son compatriote.

Tuchel reconnait qu'il ne sait pas encore exactement où il doit faire jouer l'ancien pensionnaire de Leverkusen : "C'est un joueur unique. On ne sait pas trop où il doit s'installer. Doit-il se contenter d'une position particulière ? Ou est-il un joueur hybride ? Aujourd'hui, je dirais qu'il se situe entre un 9 et un 10, quelque chose entre les deux. Il est très à l'aise dans la surface, il est très à l'aise dans les positions offensives, il est très bon en pointe, il a un bon timing pour arriver dans la surface, une bonne finition, un bon sang-froid dans la zone de vérité."