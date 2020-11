Thomas Tuchel dédramatise le retour en sélection de Mbappé et Neymar

Le PSG avait communiqué que les joueurs Neymar et Kylian Mbappé seraient de retour après la trève internationale mais les sélection les ont tout de même convoqué. Un choix que Thomas Tuchel accepte.

" C'est le droit de l'équipe nationale d'appeler des joueurs, on ne peut rien y faire, a concédé Tuchel en conférence de presse vendredi, à la veille du choc de la 10e journée de Ligue 1 contre Rennes. Je préfère toujours, quand des garçons sont blessés et ne peuvent pas jouer, qu'ils restent au club. Mais on fait confiance aux équipes nationales pour leur prodiguer les soins nécessaires.​"

Pour rappel, Didier Deschamps avait affirmé être en contact avec le club et ne cherche aucun conflit avec la direction parisienne : "Je comprends la position des entraîneurs, il n'y a pas de conflit à avoir avec qui que ce soit, je ne me mêle pas de la vie des clubs. Je vais rester sur ma ligne de conduite, je n'ai jamais pris de risque sur qui que ce soit, on fait les choses calmement, dans l'intérêt du joueur. Évidemment, Kylian ce n'est pas n'importe qui, mais il n'y a pas de conflit. Tuchel a aussi l'obligation de résultat, on va gérer ça avec tranquillité, et sérénité par rapport à ce qu'on voit et au ressenti du joueur."