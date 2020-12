Thomas Tuchel déjà sous le charme de Rafinha

Face à Lorient mercredi soir, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire (2-0). Les deux buts, inscrits par Mbappé sur penalty et Moïse Kean, ont un point commun : Rafinha. Ce dernier est impliqué sur les deux pions de son équipe avec notamment une offrande pour l'attaquant italien.

Le Brésilien régale depuis son arrivée à Paris, pour le plus grand plaisir de Thomas Tuchel, qui s'est montré ravi par les dernières performances du milieu de terrain.

"Quand il joue, il est décisif. Il est fiable. Il donne tout pour l'équipe, c'est important. Il est toujours à son niveau et il est toujours là, il n'a pas peur, il a de la qualité. Il sent le rythme. C'est très très bien, je suis très content de lui, reconnaît Tuchel. J'aime beaucoup, il fait des choses simples, ce qu'il faut pendant un match. Si c'est nécessaire de jouer en une touche, il joue en une touche, s'il doit jouer en deux touches, il le fait. Si on doit rester dans une surface réduite, il reste, s'il doit changer le jeu, il change. Il sent bien le rythme. Il joue comme un coéquipier, il pense à l'équipe. On voit qu'il a beaucoup de qualités, qu'il est habitué à jouer dans des équipes qui ont la possession. C'est un bon moment pour lui", a déclaré le coach allemand en conférence d'après-match.