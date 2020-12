Thomas Tuchel en roue libre ? il s'explique

À la télévision allemande, Thomas Tuchel a été auteur d'une phrase polémique. L'entraîneur du PSG a tenu à s'expliquer en conférence de presse afin d'éteindre le feu médiatique.

En effet, l'ancien coach de Dortmund s'était exprimé sur 'Sport 1' sur les difficultés du club et s'était remis en question sur son rôle : "En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : " suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports? " Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club, maintenant ?"

Suite à cette sortie polémique, plusieurs médias ont remis en question son implication, Thomas Tuchel a tenu à remettre les choses dans leur contexte : "Au début, je dois le dire, j'ai donné une interview vidéo avec un journaliste qui a dit qu'il faisait quelque chose pour les entraîneurs allemands" avant d'ajouter : "Je n'ai pas donné mon autorisation pour ça. C'était une blague en Allemand, la traduction n'est pas correcte. On ne peut pas expliquer ça en traduisant mot à mot. C'était une blague. Ce n'est pas autorisé (de faire cela) et ce n'est pas comme ça que ça se passe"

Pour rappel, le contrat de l'allemand se termine en juin 2021, plusieurs rumeurs évoquent que le PSG ne souhaiterait pas le prolonger.