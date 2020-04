VIDÉO : Tuchel explique comment il entretient le lien avec ses joueurs durant le confinement

Le manager allemand, Thomas Tuchel, explique comment il entretient le lien avec ses joueurs durant cette période.

"On parle beaucoup entre nous et le staff, c'est clair. On prépare des programmes, des programmes individuels, des recommandations pour les joueurs. Ce sont les choses que l'on peut faire, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut travailler parce que ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas quand cela va se terminer."

"C'est dur parce que j'aime beaucoup être ensemble avec tout mon staff. On rigole chaque jour, on profite toujours de travailler ensemble et ça me manque beaucoup."