Thomas Tuchel explique la non-titularisation d'Angel di Maria

À quelques minutes du coup d'envoi du match Manchester United - Paris SG, l'entraîneur Thomas Tuchel a expliqué pourquoi il a opté pour Moïse Kean plutôt que Di Maria.

"On a quelques objectifs, quelques espaces à trouver. Et c'est, d'après mon expérience, plus facile pour nous dans un 4-3-3. (...) Manchester ferme bien les espaces. Pour moi, c'est presque impossible de trouver des espaces entre les joueurs, et c'est la force d'Angel. On veut en trouver dans la profondeur, c'est la force de Moise pour combattre aussi physiquement avec les deux défenseurs centraux. Ce n'est pas contre Angel, c'est pour Moise parce qu'il a une caractéristique différente", a justifié le coach allemand au micro de 'RMC'.