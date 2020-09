Thorgan Hazard absent quelques semaines pour blessure

Le Borussia Dortmund s'est imposé sans problème contre Mönchengladbach pour lancer sa saison de Bundesliga ce week-end mais a perdu Thorgan Hazard sur blessure.

Le joueur a été contraint d'être remplacé à la 19e minute de la rencontre après avoir ressenti une douleur aux ischio-jambiers au début du match et avait été remplacé par Felix Passlack.

Le club allemand a annoncé la blessure de l'international belge, qui souffre d'une déchirure : "Il sera absent plusieurs semaines à la suite d'une déchirure à la cuisse."

Thorgan Hazard will be sidelined for the next couple of weeks due to a hamstring strain suffered on Saturday.



