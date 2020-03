Si les choix de Zinédine Zidane sont parfois critiqués concernant ses changements, l'entraîneur français n'aurait pas pu mieux faire lors de la rencontre contre le Barça.

Ce dimanche, le Real Madrid recevait le FC Barcelone au Bernabéu pour une journée avec beaucoup d'enjeux pour les deux clubs, mais c'est le Real qui est sorti vainqueur.

Et si Vinicius Junior a ouvert le score pour son équipe, c'est Mariano qui s'est chargé d'aller inscrire le dernier but dans le temps additionnel de la rencontre.

L'entraîneur du Real Madrid avait fait le choix de faire entrer Mariano à la 91e minute de la rencontre à la place de Karim Benzema. Un choix qui a payé.

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a inscrit le second but du match moins d'une minute plus tard après son entrée en jeu, en effaçant un Umtiti qui était bien plus fatigué que lui.

Un but après une minute de jeu sur le terrain, pour son premier match de la saison en Liga. De quoi montrer à Zidane à quel point il pourrait être un atout précieux pour le reste de la saison.

Mariano n'avait plus marqué depuis la saison passée, lors du mois de mai 2019. Cette saison, il n'avait joué que dix minutes en Supercoupe d'Espagne et n'avait presque jamais été convoqué par son entraîneur en Liga. Un timing parfait pour un joueur qui espère jouer un peu plus en fin de saison après cette performance.