Tisserand prévient : "Il ne faut pas s'attendre à du grand football"

La Bundesliga est bientôt de retour. Après deux mois sans football, le championnat allemand va réouvrir ses portes malgré un protocole très strice et aucune présence de supporters dans les stades.

Les joueurs ont repris les entraînements il y a quelques semaines et commencent seulement à retrouver un peu de rythme. Marcel Tisserand, joueur de Wolfsbourg, s'est confié sur la reprise.

Dans une interview pour 'France Football', l'international de la RDC a confié qu'il ne faudrait pas s'attendre à du grand football : "Au niveau physique, peut-être que certains joueurs auront cette crainte pour ce qui concerne les contacts, de ne pas y aller à 100%. Les duels aériens vont peut-être être joués à 60-70%. Au niveau des coups de pied arrêtés, ce sera curieux de voir comment cela va se dérouler. Il y a plein de choses qui vont être un peu nouvelles."

"À mon avis, il ne faudra pas s'attendre à du super football. Mais d'un point de vue technique, je pense que le niveau restera correct. La plupart des équipes ont repris assez tôt et puis ça ne se perd pas du jour au lendemain !", a reconnu l'ancien joueur de Monaco.

Tisserand avoue qu'il craint un peu cette reprise : "D'un côté, je suis assez confiant, car on n'a pas eu de cas positif dans notre équipe jusqu'à présent. Les entraînements et la quarantaine se sont plutôt bien passés. Et, d'un autre côté, un peu craintif parce que d'autres équipes de Bundesliga ont eu des cas de Covid-19. Donc, forcément, on est un peu craintif à ce niveau-là, de savoir comment vont se passer les rencontres au niveau de la sécurité."